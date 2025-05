Ab 2040: Dänen können erst mit 70 Jahren in Pension gehen

In Dänemark sollen die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Pension gehen können. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz zur Anhebung des Pensionsantrittsalters auf 70 Jahre bis zum Jahr 2040. 81 Angeordnete stimmten für den Text, 21 dagegen, wie das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte.

Das neue Gesetz legt das Pensionsantrittsalter für alle nach dem 31. Dezember 1970 geborenen Bürger auf 70 Jahre fest. Derzeit liegt es in Dänemark bei 67 Jahren.