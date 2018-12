27 Tote bei Luftangriffen von Anti-IS-Koalition in Syrien

Bei Luftangriffen der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im Osten Syriens laut Aktivisten mindestens 27 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 14 Angehörige von IS-Kämpfern, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Es gebe mehrere Schwerverletzte, so dass die Opferzahl noch steigen könne.

Die Koalition bestätigte zunächst weder die Angriffe noch die Opferzahl. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat ihren Sitz in Großbritannien, ihre Angaben sind nur schwer überprüfbar.

Trump kündigte Rückzug an

Der Angriff im Dorf Al-Shaafa erfolgte zwei Tage nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug aller US-Truppen aus Syrien. Die USA sind dort bisher mit rund 2000 Spezialkräften im Einsatz, um die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gegen die IS-Miliz zu unterstützen.

Zwar hat der Abzug bereits begonnen, doch geht der Kampf um die letzten Bastionen der Dschihadisten an der irakischen Grenze weiter. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.