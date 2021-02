25.000 Euro Strafe: Deutschland will gegen Impf-Vordränger vorgehen

In ganz Europa ist der Impfstoff knapp – und überall gibt es Meldungen, wonach sich Bürgermeister, Geistliche oder andere Amtsdränger vorgeschwindelt haben. In Österreich ist das – abgesehen vom negativen medialen Echo – folgenlos. Deutschland will diesen Zustand nun ändern: Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, bereitet die Regierung eine Gesetzesänderung vor - demnach sollen Verstöße gegen die in der Impfverordnung festgelegte Reihenfolge künftig als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Das wäre wiederum mit einer Strafe von bis zu 25.000 Euro bedroht.