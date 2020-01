25 Jahre EU-Beitritt: Was wäre ohne EU?

Hand aufs Herz - wie oft denken wir darüber nach, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit noch mehrere Stunden Stau an der Grenze nach Italien in die Urlaubsplanung aufnehmen mussten? Wie praktisch - immerhin mussten wir ja noch zur Wechselstube, um Schilling in Lira umzutauschen. Und das manchmal mit ärgerlichen Verlusten.

Die Autorin fragte in sozialen Medien nach, welche Vorteile der EU die Österreicherinnen und Österreicher am meisten vermissen würden, wenn Österreich nie Teil der Union geworden wäre. Wären Ihnen noch welche eingefallen?