2 Tote bei Explosion in Kabul

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zwei Menschen ums Leben gekommen und neun weitere verletzt worden. Das teilte der afghanische Nachrichtensender Tolo News am spÀten Donnerstagabend mit Berufung auf den Sprecher der Polizei in Kabul, Chalid Sadran, mit. Die Ursache war zunÀchst unklar.