Assange: Teurer Aufenthalt in London

Julian Assange hält die Bestätigung über sein Asyl in Ecuador in der Hand, sitzt aber in der Botschaft in London fest. Doch auch die britische Regierung würde den Australier wohl lieber bald loswerden. Allein aus Kostengründen. Wie die Daily Mail berichtet, kostet es täglich 64.000 Euro, Polizisten mit Wärmebildkameras vor der Botschaft zu stationieren.

Doch auch der diplomatische Streit rund um den Aktivisten wird lästig. Dieser könnte nun eine größere Dimension erreichen. Ecuador hat südamerikanische Staaten um Hilfe gebeten, am Sonntag soll es zu einem Treffen der Union Südamerikanischer Nationen ( Unasur) kommen, sowie der Bolivarischen Allianz für die Völker Amerikas (ALBA).

Im Mittelpunkt steht die Drohung britischer Diplomaten, die Botschaft zu stürmen, sollte Assange dort bleiben. Er befindet sich seit 19. Juni in dem Gebäude – damals hatte er um Asyl gebeten, das ihm nun gewährt wurde.