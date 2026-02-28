S wie Sylt 2/2: Schlamm und Schlürfen

In der zweiten Sylt-Folge liefert Axel Halbhuber konkrete Tipps für die Nordsee-Insel. Wie die Wattenmeerwanderung (sicher) gelingt, von wo man am besten loszieht, warum die Insel ein Austern- und Miesmuschelparadies ist, man den Fischbrötchen trotzdem nicht aus dem Weg gehen kann. Halbhuber weiß, wo man das beste Essen der Insel findet und in welchen Strandbistros man am Sonntagabend seinen Sundowner verbringt.