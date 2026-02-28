S wie Sylt 2/2: Schlamm und Schlürfen
Was muss man auf Sylt gesehen, geschmeckt, gemacht haben? Axel Halbhuber erzählt vom Ausflug ins Wattenmeer, den besten Strandbars und den frischesten Austern Deutschlands.
In der zweiten Sylt-Folge liefert Axel Halbhuber konkrete Tipps für die Nordsee-Insel. Wie die Wattenmeerwanderung (sicher) gelingt, von wo man am besten loszieht, warum die Insel ein Austern- und Miesmuschelparadies ist, man den Fischbrötchen trotzdem nicht aus dem Weg gehen kann. Halbhuber weiß, wo man das beste Essen der Insel findet und in welchen Strandbistros man am Sonntagabend seinen Sundowner verbringt.
