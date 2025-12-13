Der Inselstaat im Indischen Ozean ist von Krisen gebeutelt: ein viele Jahrzehnte dauernder Bürgerkrieg, der schwere Tsunami im Jahr 2004 und erst im November der Zyklon Ditwah, der Verwüstungen und viele Todesopfer hinterließ.

Aber Sri Lanka ist mehr als seine Krisen. Die Insel liegt bei Reisenden seit Jahren im Trend. Sie ist auf relativ kompaktem Raum (ja, sie ist kleiner als Österreich) landschaftlich vielseitig und damit auch eine touristische Wollmilchsau: Die Küste hat Strände für Badeurlaubende und Wellen für Surfer. Im Landesinneren gibt es Bergland, Nebelwälder, Dschungel, Teeplantagen, Reisfelder und Nationalparks, durch die Elefanten spazieren. Für den Tempelbesuch (davon erlebt der durchschnittlich Interessierte von den Höhlentempeln in Dambulla bis zum Zahntempel in Kandy viele) empfehlen sich übrigens Tempelsocken, so nur ein Tipp von Moser.