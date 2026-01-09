Stadt.Land.Meer.

F wie Ferien-Messe: Die KURIER Programm-Highlights

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.
Von 15. bis 18. Jänner findet die Ferien-Messe Wien statt. Der KURIER ist als Medienpartner mit vielen Programm-Highlights dabei.
Von Lea Moser, Dominik Kanzian und Axel Halbhuber
09.01.26, 16:56

Der KURIER als Medienpartner ist bei der Ferien-Messe Wien (15. bis 18. Jänner 2026) auf der Hauptbühne und im Reisekino stark vertreten. Außerdem trifft man KURIER Redakteure und Redakteurinnen zum Meet and Greet in der KURIER Lounge. Das gesamte Programm findet man auf kurier.at/reise oder auf ferien-messe.at.

