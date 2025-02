Andreas Babler will Vertraute aus Salzburg und dem ÖGB in Stellung bringen, Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig die seinen. Ex-Neos-Chef Matthias Strolz dient sich als Bildungsminister an und sagt wieder ab, Wahlsieger Herbert Kickl will Neuwahlen und Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zeigt Gefühl.

Steht die erste Dreier-Koalition kurz vor Abschluss und Angelobung oder wird des FPÖ-Chefs Wunsch wahr, weil es die SPÖ zerreißt? Darüber sprechen am 37. Milchbartresen: Christian Böhmer, Josef Gebhard und Johanna Hager.

