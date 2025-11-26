"Alle bemühen sich innerhalb ihrer Silos", sagt Maria Hofmarcher-Holzhacker, die sich selbst als Jeanne d'Arc der guten, öffentlichen Gesundheitsversorgung beschreibt. Die Reformpartnerschaft sei ein Muss, so die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die nach Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums seit 1991 als Gesundheitsökonomin ist.

Am Tresen der 84. Milchbar spricht die SPÖ-nahe Expertin mit Josef Gebhard und Johanna Hager über fehlende Hubschrauber, die "Ambulantisierung" des Systems und warum "think big, start small" die Devise sein sollte.