Gesundheitsökonomin: "Krankenversicherung ist reicher als die Zentralbank"
Daten der Versicherungen gleichen einem Schatz von "Goldbarren", sagt Maria Hofmarcher-Holzhacker. Die Expertin über den tragische Tode, Hüften im hohen Alter, vier Schocks und den Umgang mit chronisch Kranken.
"Alle bemühen sich innerhalb ihrer Silos", sagt Maria Hofmarcher-Holzhacker, die sich selbst als Jeanne d'Arc der guten, öffentlichen Gesundheitsversorgung beschreibt. Die Reformpartnerschaft sei ein Muss, so die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die nach Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums seit 1991 als Gesundheitsökonomin ist.
Am Tresen der 84. Milchbar spricht die SPÖ-nahe Expertin mit Josef Gebhard und Johanna Hager über fehlende Hubschrauber, die "Ambulantisierung" des Systems und warum "think big, start small" die Devise sein sollte.
