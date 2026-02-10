Epstein-Files im Check: Fakten gegen Verschwörungstheorien

Es ist einer der größten Skandale, die die Welt seit Jahren erlebt hat. Die Machenschaften des Jeffrey Epstein und die Riege der Prominenten, die an seiner Seite standen, sorgen für Empörung.

Seit der Veröffentlichung der Epstein-Files sehen sich die Reichen und Mächtigen mit einem Shitstorm konfrontiert - viele Verschwörungstheoretiker sehen sich hingegen bestätigt, denn was in den Akten zu lesen ist, soll aus wirren Theorien plötzlich Realität machen.

Die Fake Busters haben sich durch die Akten gegraben und werden versuchen, die Inhalte heute zu sortieren und für euch einzuordnen.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...