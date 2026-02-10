Fakebusters

Epstein-Files im Check: Fakten gegen Verschwörungstheorien

Fake Busters
Die Fake Busters versuchen die neuen Infos aus den Akten einzuordnen.
Von Birgit Seiser und Dominik Kanzian
10.02.26, 17:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es ist einer der größten Skandale, die die Welt seit Jahren erlebt hat. Die Machenschaften des Jeffrey Epstein und die Riege der Prominenten, die an seiner Seite standen, sorgen für Empörung. 

Seit der Veröffentlichung der Epstein-Files sehen sich die Reichen und Mächtigen mit einem Shitstorm konfrontiert - viele Verschwörungstheoretiker sehen sich hingegen bestätigt, denn was in den Akten zu lesen ist, soll aus wirren Theorien plötzlich Realität machen. 

Die Fake Busters haben sich durch die Akten gegraben und werden versuchen, die Inhalte heute zu sortieren und für euch einzuordnen.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...

Mehr zum Thema

Jeffrey Epstein
kurier.at, bsei  | 

Kommentare