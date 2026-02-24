Fake Busters

Update zum Epstein-Skandal: Erste Ermittlungen laufen

Die Fake Busters machen einen Faktencheck zu den neuesten Meldungen rund um die Epstein-Files.
Birgit Seiser und Dominik Kanzian
24.02.2026, 17:13

Es findet einfach kein Ende: Die brisanten Details aus den Epstein-Files sorgen weiterhin für Entsetzen und Kontroversen und bringen große Namen aus Politik, Wirtschaft und Entertainment in Erklärungsnot. Mittlerweile legten auch einige Politiker und Wirtschaftsbosse aufgrund der Anschuldigungen ihr Amt zurück. Es gab außerdem auch Ermittlungen wegen rechtlicher Verfehlungen einiger Protagonisten. Die Fake Busters geben ein Update und checken die Fakten.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…

