Update zum Epstein-Skandal: Erste Ermittlungen laufen

Es findet einfach kein Ende: Die brisanten Details aus den Epstein-Files sorgen weiterhin für Entsetzen und Kontroversen und bringen große Namen aus Politik, Wirtschaft und Entertainment in Erklärungsnot. Mittlerweile legten auch einige Politiker und Wirtschaftsbosse aufgrund der Anschuldigungen ihr Amt zurück. Es gab außerdem auch Ermittlungen wegen rechtlicher Verfehlungen einiger Protagonisten. Die Fake Busters geben ein Update und checken die Fakten.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…