Letzte Runde: Das mysteriöse Ende von Elmar Arlic
Im April 2018 entdecken Wanderer einen schwerverletzten Mann. Es sieht zunächst wie ein Unfall aus - bis verstörende Details zutage kommen.
Teil 1: Ein Abend wie immer
An einem Dienstag im April 2018 wird der 78-jährige Elmar Arlic vor seinem Haus in der Südoststeiermark mit rätselhaften Verletzungen aufgefunden. Im Spital entdecken die Ärzte, dass er zudem eine massive Vergiftung aufweist. Was ist passiert?
Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER.
