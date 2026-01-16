Dunkle Spuren

Letzte Runde: Das mysteriöse Ende von Elmar Arlic

Im April 2018 entdecken Wanderer einen schwerverletzten Mann. Es sieht zunächst wie ein Unfall aus - bis verstörende Details zutage kommen.
Von Valerie Krb
16.01.26, 12:22

Teil 1: Ein Abend wie immer

An einem Dienstag im April 2018 wird der 78-jährige Elmar Arlic vor seinem Haus in der Südoststeiermark mit rätselhaften Verletzungen aufgefunden. Im Spital entdecken die Ärzte, dass er zudem eine massive Vergiftung aufweist. Was ist passiert?

Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER.
Titelmusik: Tobias Schützenberger
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry
Ressortleitung Digital Hub: Sophie Unger

