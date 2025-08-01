Ungelöster Schulwart-Mord in Wien: Das Rätsel von Raum 151

Teil 1: Wo ist Harry? Am Morgen des 28. März fehlt von Harald Süßner jede Spure. Eigentlich sollte der 46-jährige Schulwart an seinem Arbeitsplatz sein, doch seine Kollegen suchen vergebens nach ihm. Zumindest zunächst. Denn Stunden später machen sie eine grauenvolle Entdeckung.

Teil 2: Rosa Perle

Die Ermittler stoßen in Raum 151 auf DNA-Spuren. Und auf eine rosa Perle. Hat sie der Täter beim Mord verloren? Oder ist sie gar ein Hinweis auf eine Mittäterin? Zwei Verdächtige rücken in das Visier der Ermittler und lassen auf die Aufklärung des Mords an Harald Süßner hoffen.