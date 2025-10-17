Im Fadenkreuz: Das Verbrechen von Bruckhaufen
Am 8. September 1990 treffen sich 20 junge Leute in Wien zu einer Grillparty. Doch dann gerät alles außer Kontrolle.
Teil 1: Blutige Septembernacht
Eigentlich soll es ein lustiger Abend werden. Am 8. September 1990 trifft sich eine Gruppe junger Menschen zu einer Grillfeier im 21. Bezirk in Wien. Der Alkohol fließt, die Stimmung ist gut. Zumindest vorerst. Denn plötzlich wird die Nacht zum Albtraum.
