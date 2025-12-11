US-Druck auf Venezuela: Was ist da los?
Die USA haben laut Präsident Donald Trump vor der Küste Venezuelas den bislang größten Öltanker beschlagnahmt. Seit Monaten erhöht Washington den Druck auf das Regime von Nicolás Maduro – durch Aktionen gegen mutmaßliche Drogenschmuggler und mit Androhung von Militäreinsätzen. Doch was steckt hinter dieser Zuspitzung? Wie gestaltet sich das Machtgefüge zwischen Donald Trump, Venezuelas Präsident Maduro und der Oppositionsführerin sowie Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado? Und wie groß ist die Gefahr, dass die Spannungen weiter eskalieren? Studio-KURIER-Host Caroline Bartos spricht darüber mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi.
