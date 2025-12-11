Die USA haben laut Präsident Donald Trump vor der Küste Venezuelas den bislang größten Öltanker beschlagnahmt. Seit Monaten erhöht Washington den Druck auf das Regime von Nicolás Maduro – durch Aktionen gegen mutmaßliche Drogenschmuggler und mit Androhung von Militäreinsätzen. Doch was steckt hinter dieser Zuspitzung? Wie gestaltet sich das Machtgefüge zwischen Donald Trump , Venezuelas Präsident Maduro und der Oppositionsführerin sowie Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado ? Und wie groß ist die Gefahr, dass die Spannungen weiter eskalieren? Studio-KURIER-Host Caroline Bartos spricht darüber mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi.

