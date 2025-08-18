Vergangenen Freitag haben sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska getroffen. Diese Begegnung war historisch, denn es war das erste persönliche Treffen eines US-Präsidenten mit dem Kremlchef seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Trump verkündete nach dem Treffen, das rund drei Stunden gedauert hat, dass "große Fortschritte" gemacht wurden. Aber kann das wirklich stimmen? Was wissen wir über das Treffen, und was nicht? Und was ist von dem Treffen, dass am heutigen Montagabend zwischen Donald Trump und Wolodimir Selenskij in Washington stattfinden wird zu halten? Werden wir einem Frieden in der Ukraine morgen vielleicht schon ein Stückchen näher sein? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi.

Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.

Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.