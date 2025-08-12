US-Präsident Donald Trump hat am Montag den Notstand über Washington D.C. verhängt. Laut ihm ist die Kriminalität in der amerikanischen Hauptstadt völlig außer Kontrolle geraten - die offiziellen Zahlen sagen da allerdings etwas anderes. Dennoch schickt Trump deswegen die Nationalgarde in die Stadt hat die lokale Polizei seinem Justizministerium unterstellt. Viele werfen ihm ganz andere Motive als Verbrechungsbekämpfung vor. Was steckt dahinter, was könnten seine tatsächlichen Motive sein - hat es vielleicht wirklich etwas mit den Epstein-Akten zu tun? - und wie dramatisch ist die Situation vor Ort wirklich?

Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.