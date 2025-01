Bis Sonntag entscheidet sich, ob die beliebte Kurzvideoplattform TikTok in den USA verboten wird oder ob sich noch eine andere Lösung finden lässt. So könnte etwa ein Verkauf der Plattform an niemand geringeren als Tech-Milliardär Elon Musk eine Alternative zu7m Verbot darstellen. Warum das so ist, inwiefern die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA eine Rolle spielen und warum dieses Thema höchst politisch ist, bespricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.