Massaker in Syrien: Vor wenigen Tagen ist die Situation in Syrien nach Aufständen assadtreuer Kämpfer eskaliert. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt, bleibt jedoch weiterhin angespannt. Nur wenige Tage nach diesen Massakern wurde jetzt verkündet, dass die syrische Übergangsregierung und die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ein historisches Abkommen geschlossen haben. Was ist in Syrien genau passiert und ist dies nun ein Schritt Richtung Frieden? KURIER Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi gibt einen Überblick und spricht mit Host Caroline Bartos darüber, warum dieses Abkommen so besonders ist, inwiefern andere Staaten wie die USA, Russland oder der Iran Einfluss auf die Situation in Syrien haben und welche Auswirkungen die Geschehnisse auf die Asyl- und Migrationspolitik in der EU haben.