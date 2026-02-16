SPÖ: Warum Christian Kern fast zurückgekehrt wäre - Analyse
Kurz hat es letzte Woche nach einem politischen Comeback von Christian Kern ausgesehen. Letzten Dienstag fand ein Treffen zwischen Kern und hochrangigen SPÖ-Politikern statt. Nun ist jedoch klar: SPÖ-Chef Andreas Babler wird am Parteitag Anfang März doch keine Konkurrenz bekommen. Wie ist es zu dieser ganzen Situation gekommen? Warum wollte Kern genau jetzt zurückkehren und warum kommt es jetzt schlussendlich doch nicht dazu? Und: Wie fest steht Babler nun an der Spitze der SPÖ? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl.
Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.
Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – Sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.
Kommentare