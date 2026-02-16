Kurz hat es letzte Woche nach einem politischen Comeback von Christian Kern ausgesehen. Letzten Dienstag fand ein Treffen zwischen Kern und hochrangigen SPÖ-Politikern statt. Nun ist jedoch klar: SPÖ-Chef Andreas Babler wird am Parteitag Anfang März doch keine Konkurrenz bekommen. Wie ist es zu dieser ganzen Situation gekommen? Warum wollte Kern genau jetzt zurückkehren und warum kommt es jetzt schlussendlich doch nicht dazu? Und: Wie fest steht Babler nun an der Spitze der SPÖ? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl.