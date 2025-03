Österreich hat eine neue Regierung. Die neue Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und Neos wurde am heutigen Montag in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Für den Bundespräsident war das ein Routine-Akt. Seit Van der Bellen Bundespräsident ist, hat er mit dem heutigen Tag 155 Mal Ministerinnen oder Minister sowie 21 Mal Staatssekretärinnen bzw. Staatssekretäre angelobt. Welche Herausforderungen kommen jetzt auf ÖVP, SPÖ und Neos zu und was sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Österreichs erster Dreierkoalition? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Josef Gebhard.