Seit 126 Tagen bilden ÖVP, SPÖ und NEOS die Regierung in Österreich. Heute, Montag, haben sie über ihre ersten vier Monate Zusammenarbeit Bilanz gezogen. Wie steht die Dreierkoalition derzeit da? Was hat sie bereits umsetzen können und was nicht? Und was sind die großen Streitpunkte zwischen den drei doch sehr unterschiedlichen Parteien? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl.