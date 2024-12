Südkorea stürzte in der Nacht auf Mittwoch in ein politisches Chaos. Präsident Yoon Suk-Yeol rief das Kriegsrecht aus, die Opposition erklärte dies noch in den frühen Nachtstunden für verfassungswidrig. Tausende Menschen strömten auf die Straßen Seouls und demonstrierten. Wie es dazu kommen konnte und wie die Lage momentan aussieht, bespricht Studio KURIER Host Julia Deutsch mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.