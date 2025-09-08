Pensionen, Gesundheit, Bildung: Wie schlecht ist die Lage in Österreich wirklich? Ist unser Gesundheitssystem wirklich so reformbedürftig, oder ist es in Wahrheit besser, als wir oft annehmen? Wo hakt es im Bildungs- und Pensionssystem und reichen die geplanten Reformen der Regierung für eine echte Verbesserung aus? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Josef Gebhard.

