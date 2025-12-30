ESC, Elch Emil, WM-Qualifikation: Gute Nachrichten aus 2025
Österreich hat den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen, sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, Elch Emil auf Schritt und Tritt verfolgt – und Wien ist plötzlich zur freundlichsten Stadt Europas gewählt worden. Wie dieser Auszug an Schlagzeilen zeigt: Im Jahr 2025 ist also doch auch das ein oder andere Gute passiert. In diesem Jahresrückblick lassen die beiden Studio-KURIER Hosts Julia Deutsch und Caroline Bartos das ereignisreiche Jahr 2025 Revue passieren - und fokussieren sich dabei auf die Good News des vergangenen Jahres.
