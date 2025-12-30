Studio KURIER

ESC, Elch Emil, WM-Qualifikation: Gute Nachrichten aus 2025

Das Jahr 2025 hatte es in sich. Doch neben all den schlechten Nachrichten ist auch einiges Gutes passiert. Ein Rückblick.
Von Caroline Bartos und Julia Deutsch
30.12.25, 14:44
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreich hat den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen, sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, Elch Emil auf Schritt und Tritt verfolgt – und  Wien ist plötzlich zur freundlichsten Stadt Europas gewählt worden. Wie dieser Auszug an Schlagzeilen zeigt: Im Jahr 2025 ist also doch auch das ein oder andere Gute passiert. In diesem Jahresrückblick lassen die beiden Studio-KURIER Hosts Julia Deutsch und Caroline Bartos das ereignisreiche Jahr 2025 Revue passieren - und fokussieren sich dabei auf die Good News des vergangenen Jahres. 

Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.

Mehr zum Thema

Apple YouTube EU Musik Pop Eurovision Song Contest
kurier.at, CAB  | 

Kommentare