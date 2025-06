In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni hat Israel den Iran angegriffen - ein dramatischer Schritt in einem ohnehin schon angespannten Nahen Osten. Über das Wochenende hat sich die Lage weiter zugespitzt. Viele fragen sich jetzt: Was genau ist passiert? Warum gerade jetzt? Und wie gefährlich wird das noch? Studio KURIER Host Caroline Bartos spricht mit Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter, der die Entwicklungen genau verfolgt. Sie sprechen über die Hintergründe, den bisherigen Verlauf der Angriffe und die möglichen Folgen des Konflikts.