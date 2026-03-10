Iran-Krieg: Die aktuelle Lage im Nahen Osten erklärt
Israel und die USA haben vergangene Woche begonnen, den Iran anzugreifen. Dabei wurde auch der oberste geistliche Führer des Landes, Ali Khamenei, getötet. Zu seinem Nachfolger wurde inzwischen sein Sohn ernannt. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in der Region – die Lage im Nahen Osten gilt seither als äußerst angespannt. Am gestrigen Montag erklärte US-Präsident Donald Trump allerdings, der „Iran-Krieg sei so gut wie beendet“. Doch stimmt das wirklich? Wie sieht die militärische und politische Lage derzeit aus – und wie groß ist die Gefahr einer weiteren Eskalation im Nahen Osten? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos in dieser Folge mit Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl.
