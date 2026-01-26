Podcast: ICE-Einsätze eskalieren: Was passiert in den USA?

In den USA und weltweit sorgt das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE derzeit für massive Kritik. Derzeit sind die Bundesbeamtem vor allem im US‑Bundesstaat Minnesota im Einsatz. Am Samstag haben sie dort erneut einen Zivilisten erschossen, was die Lage weiter eskalieren lässt und die politische Debatte zusätzlich zuspitzt. Trotz Eiseskälte gehen Tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Behörde ICE zu demonstrieren. Was genau passiert gerade in Minnesota? Was müssen wir über die Behörde ICE wissen, und was sagt die Lage über den Kurs der US‑Regierung aus? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik Redakteur Johannes Arends.