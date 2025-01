Geiseldeal und Waffenruhe: Ja oder nein? Nach der Verkündung einer Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und der Freilassung von Geiseln ist am heutigen Donnerstag erneut Verwirrung über den Deal entstanden. Israels Premier Benjamin Netanjahu warf der Terrororganisation Hamas vor, einen "Rückzieher" gemacht zu haben. Das verzögere die Zustimmung des israelischen Kabinetts. Ein Hamas-Vertreter betonte hingegen, die Gruppe stehe zu der Vereinbarung. Studio KURIER Host Caroline Bartos spricht mit Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter darüber, wie nun der Stand der Dinge ist, was dieser Deal - sollte er am Sonntag in Kraft treten - umfassen würde und wie es längerfristig mit Israel und dem Gazastreifen weitergehen könnte.