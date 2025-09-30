Gibt es bald Frieden im Gazastreifen? US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Minister Benjamin Netanjahu haben sich am Montagabend erneut getroffen, um über einen Plan für ein Kriegsende in Gaza zu sprechen. Trump bezeichnete eine Friedenslösung gestern "mehr als sehr nahe". Doch wie realistisch ist das und vor allem: Wie soll dieser Friedendvertrag aussehen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi.

