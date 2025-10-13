Alle Hamas-Geiseln frei: Wie geht es jetzt weiter?
Nach 738 Tagen sind alle lebenden Hamas-Geisel frei und am Israel übergebon worden. Im Gegenzug werden 2.000 palästinensische Gefangene freigelassen. US-Präsident Donald Trump sagte am heutigen Montag bereits "der Krieg ist vorbei". Aber stimmt das wirklich? Wie geht es jetzt konkret weiter und wie realistisch ist ein dauerhafter Frieden in der Region? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.
