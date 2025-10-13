Nach 738 Tagen sind alle lebenden Hamas-Geisel frei und am Israel übergebon worden. Im Gegenzug werden 2.000 palästinensische Gefangene freigelassen. US-Präsident Donald Trump sagte am heutigen Montag bereits "der Krieg ist vorbei" . Aber stimmt das wirklich? Wie geht es jetzt konkret weiter und wie realistisch ist ein dauerhafter Frieden in der Region? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.

