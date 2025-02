Wer gewinnt die Wahl in Deutschland? Über 59 Millionen Menschen dürfen am Sonntag in Deutschland einen neuen Bundestag wählen. Wie stark wird die AfD mit der Spitzenkandidatin Alice Weidel abschneiden? Warum schließen alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD aus und warum ist diese Wahl auch für uns in Österreich von großer Bedeutung? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl.