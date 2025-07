Am Sonntagvormittag ist es zu einem Mord auf offener Straße in Traiskirchen gekommen. Um 10.05 Uhr ging der Notruf über mehrere Schüsse und verletzte Personen bei der Polizei ein. Der amtsbekannte Josef P., eine bekannte Ex-Rotlichtgröße, erschoss einen 55-jährigen Bekannten und verletzte seine 25-jährige Ex-Freundin schwer. Danach beging er Suizid. Zu der Tat kam es während seines Freigangs aus der Justizanstalt und trotz aufrechtem Waffenverbot. Wie konnte es unter diesen Bedingungen soweit kommen? Und was wissen wir über Täter und Motiv?