Erstes Fecht-Gold für Rumänien durch Damen-Degen-Team

Von 18 Duellen im Halbfinale und Finale verloren die Olympiasiegerinnen nur drei. Eng wurde es nur in ihrem ersten Match gegen die USA. In der Euphorie des Auftaktsieges sprang die Rumänin Ana Maria Popescu in die Luft und landete so unglücklich, dass sie mit Knöchelschmerzen für den restlichen Tag hinkte. Popescu gelang im Finale gegen die chinesische Weltranglistenführende Xu Anqi in den letzten Sekunden dennoch der entscheidende Punkt. "Für mich ist Fechten eine Show und man muss bis zum Schluss eine Show daraus machen", sagte Popescu.