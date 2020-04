Raum ohne Autos und sich auf der Straße zum Hampelmann machen

Platz für Grün. Raum gebe es plötzlich so viel. Mehr Parkplätze sind frei. Die Gassen wirken so breit. Was wäre hier Luft für Bäume und Grün. Für Radständer und Blumentröge. Die Tiere finden auch, dass mehr Platz guttut. Vor allem ohne Menschen. Auf Facebook machte ein Foto die Runde: Zwei Enten spazierten seelenruhig auf der Wollzeile umher. So gibt es auch Profiteure der Corona-Krise.

Tipps für die Zukunft

1. Halten Sie sich fit: Work-out-Videos gibt’s wie Sand am Meer, oft gratis über Youtube. Jumping Jacks sind Bestandteil vieler Stunden.

2. Beobachten Sie die Natur: Aus dem Fenster und im Garten (wenn das geht) oder auch durch die Augen anderer auf Facebook und Co. wie unter wienerwildnis.at.

3. Zu Fuß gehen: Spazieren und das Auto stehen lassen auf die To-do-Liste für die Zeit nach der Krise schreiben.