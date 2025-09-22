Netzkosten senken, Lasten fair verteilen

Die Kosten für den Betrieb und Ausbau der Stromnetze werden über Entgelte von den Stromkundinnen und Stromkunden getragen. Getrieben durch den notwendigen Netzausbau werden sich die Netzkosten in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln. Dieser Umstand treibt nun auch die österreichische Bundesregierung um, denn höhere Netzentgelte belasten Haushalte und Wirtschaft. Bundeskanzler Stocker hat im Sommergespräch einen privaten Infrastrukturfonds ins Spiel gebracht. Dieser solle privates Kapital „anlocken“ und die Netzkosten senken. Was im ersten Moment innovativ klingt, kann die Netzentgelte allerdings nicht senken. Denn die hohen Netzkosten entstehen auch deshalb, weil Netzbetreiber wie gewinnorientierte Firmen behandelt werden – obwohl sie größtenteils öffentlich sind. Die regulatorisch festgelegte Rendite ist dadurch höher als nötig. Ein privater Fonds würde das Problem verschärfen, weil man sich tatsächlich private Profitinteressen ins Boot holt. Die Netzkosten sinken so nicht. Sinnvoller wäre es, wenn der Staat seine günstigen Finanzmarktkonditionen an die Netzbetreiber weitergibt und etwa die Abschreibedauer verlängert. Bis 2040 würden wir uns damit mehr als 8 Milliarden Euro an Netzentgelten sparen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lisi Specht. Joel Tölgyes.

Erzeugerbeteiligung Neben einer Senkung geht es auch um eine faire Verteilung der Kosten. Bisher tragen die Verbraucherinnen und Verbraucher 94 Prozent der Netzkosten, Erzeuger nur 6 Prozent. Dabei sind Erzeuger ebenso auf ein funktionierendes Netz angewiesen. Die hohen Gewinne der letzten Jahre wären ohne ein leistungsfähiges Stromnetz nicht möglich gewesen. Die von der Regierung geplanten Erzeugerentgelte sind deshalb ein Schritt in Richtung Verursachergerechtigkeit. Sie sorgen dafür, dass alle, die von dem Netz profitieren, einen fairen Beitrag leisten. Das entlastet gleichzeitig Unternehmen und Haushalte. Wenn Erzeuger einen größeren Brocken schultern, dann sinken die Netzentgelte für Verbraucher:innen automatisch. Als Beispiel: Würden die Erzeuger die Hälfte der Netzkosten tragen, dann sinken die jährlichen Netzentgelte für einen durchschnittlichen Haushalt um rund 170 Euro.