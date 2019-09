Fünf Exoten fürs Beet: Gemüsegarten mal anders

Spinat mit Erdbeergeschmack, Gurke mit Limetten-Note oder gelbe Blumenknospen mit Brausepulver-Effekt: Was nach Experimenten von Genforschern klingt, sind in Wahrheit echtes und genießbare Gemüsesorten.

Pflanze lieber ungewöhnlich

Denn: „Es müssen nicht immer Karotten oder Tomaten sein“, findet Matthew Biggs, Gartenfan und Autor des Buches „Pflanze lieber ungewöhnlich“ (erschienen im DK-Verlag).

Über 50 wenig bekannte Sorten

Biggs mag es lieber ungewöhnlich und exotisch und verwandelt seinen Garten in ein kulinarisches und optisches Erlebnisareal, das unzählige Geschmäcke aus aller Welt zusammenbringt.

So werden die Exoten gepflanzt

Über 50 wenig bekannte, essbare Gemüse- und Obstsorten finden in seinem bunt bebilderten Ratgeber Platz. Wir stellen fünf Exoten vor und sagen, was sie so besonders macht und was das Gemüse benötigt, um sich voll zu entfalten.