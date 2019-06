Das Ende der dicken Raupe Schmi

Stellt euch vor, was vor ein paar Wochen passiert ist. Ich war gerade damit beschäftigt, den Salat zu putzen, den Omama aus dem Garten geholt hatte, als ich unter einem Salatblatt eine dicke Raupe entdeckt habe. Ich hab ganz laut „igitt und wääää“ gerufen und Omama ist gekommen, um nachzusehen, was passiert ist. Was glaubt ihr, was sie gemacht hat, als sie die Raupe gesehen hat? Sie hat gelacht. „Das ist eben ein Bio-Salat“ hat sie gemeint. Ich hab die Raupe dann vorsichtig aufs Fensterbrett gesetzt und den Salat fertig gewaschen. Ja, und mit der Raupe hab ich mich dann angefreundet. Wir sind oft im Garten gesessen.

Sie war recht witzig, nur das ständige Geschmatze hat mich ein bissl gestört, denn sie hat immerzu vor sich hin gemampft, dabei ist sie immer dicker und fetter geworden. Als ich sie gefragt hab, warum sie das eigentlich macht, hat sie geantwortet, dass sie das braucht, denn es kommen magere Zeiten auf sie zu. So genau wollte ich das nicht wissen, ich hab mich nur darüber gefreut, eine neue Freundin zu haben, auch wenn es nur eine dicke fette Raupe war. Aber eines Tages war sie weg, einfach verschwunden. Ein bissl traurig war ich schon, und ich hab’s unserer Omama erzählt. „Leben bedeutet Veränderung, du musst das nur annehmen“, hat sie gesagt. Ich hab nicht verstanden was sie damit meint. Nach einigen Tagen aber wusste ich es, als ein wunderschöner Schmetterling angeflogen kam. Ich erkannte sofort, das war einmal die Raupe Schmi. Und manchmal sitzen wir wieder gemeinsam auf dem Stein unter dem lila Schmetterlingsstrauch. Die Geschichte „Kasperl und der Schmi-Schma-Schmetterling“ könnt ihr im Juni bei uns im Linzer Puppentheater sehen. Die nächsten Vorstellungen sind am 5. und 7. 6. um jeweils 15 Uhr. Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel) 4020 Linz, Langgasse 13, Tel. 0664 8973060, www.puppentheater.at