Berge, Ringstraße, Architektur: Was macht Österreich aus?

Kulturwissenschaftlerin Brigitta Schmidt-Lauber hinterfragte, ob das Selbst- oder das Fremdbild von Österreich vermarktet wird. „Denken wir nur an das Scheitern moderner Bauten am Weltkulturerbe.“ Geschichte werde in Österreich immer noch bewahrt. „ Österreich ist kein Reiseziel für moderne Architektur“, betonte Schmidt-Lauber. Historikerin Karin Moser gefiel aus einem ähnlichem Grund das in der Ausstellung gezeigte Projekt aus Kärnten. „Zuerst wird es abgelehnt, ein paar Jahre später steht es unter Denkmalschutz.“ Welche Bauten das Österreich-Bild formen, damit beschäftigte sich Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk in seinem Statement. „Das Museumsquartier und das Haas-Haus stiften Identität“, ist er überzeugt. Beide Projekte wurden von der Bevölkerung abgelehnt. Da sei der Punkt erreicht, wo es zu kulturellen Verwerfungen komme.