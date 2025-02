Zweitteuerstes Auto aller Zeiten: Mercedes-Rennwagen für unglaubliche Summe versteigert

Zum absoluten Spitzenreiter fehlt noch ein gutes Stück. Das teuerste jemals versteigerte Auto ist und bleibt das 300 SLR Uhlenhaut Coupe von Mercedes, das vor drei Jahren für die aberwitzige Summe von 135 Millionen Euro versteigert wurde.

Am Wochenende wurde ein Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen in Stuttgart versteigert und zwar für die Summe von 51,155.000 Euro. Und das ist dann doch irgendwie ein Rekord: Denn der Silberpfeil ist damit das teuerste jemals versteigerte Formel-1-Auto.

Die Rennhistorie und die Liste der Piloten, die den Wagen fuhren, ist beeindruckend. Den ersten Einsatz hatte der Rennwagen mit der Fahrgestellnummer 00009/54 am 30. Jänner 1955 bei einem Formula Libre Rennen in Buenos Aires, das nicht zur Formel-1-WM zählte. Gefahren wurde der Wagen von Lokalmatador Juan-Manuel Fangio und er gewann das Rennen, das in zwei Durchgängen gefahren wurde, vor seinem Teamkollegen Stirling Moss und Giuseppe Farina auf Ferrari.