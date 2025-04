Auch wenn in China nach wie vor das Thema rein elektrischer Autos dominierend ist, werden auch die Plug-in-Hybride immer wichtiger. In China gehören sowohl rein elektrische als auch PHEV zu den New Energy Vehicles.

Um dem Trend zu den Plug-in-Hybriden gerecht zu werden, bieten auch immer chinesische Hersteller, die bislang nur auf Elektro setzten, nun auch PHEV an. So steigt auch Zeekr, die Marke gehört wie z.B. auch Volvo zum großen Geeley-Konzern, bei den PHEV ein. Und man präsentiert auf der Automesse in Shanghai den 9X.