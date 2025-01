VW Tayron: Großes SUV mit Platz für die Großfamilie

Beim heimischen Importeur ist man nicht unzufrieden mit dem abgelaufenen Jahr. Zum einen erreichte die Marke VW bei den Neuzulassungen mit 35.977 Fahrzeugen ein Plus von 7,1 Prozent. Und zum anderen ist der Golf wieder die Nummer eins in der heimischen Zulassungsstatistik. „Man kann sagen, Österreich ist für Volkswagen wie ein zweiter Heimmarkt“, erklärt Thomas Herndl, Markenleiter Volkswagen Pkw in Österreich.

Damit das Geschäft auch 2025 gut läuft, stehen einige wichtige Markteinführungen an. So kommt Anfang März der neue Tayron. Das ist ein SUV, das in der VW-Familie dem Tiguan Allspace nachfolgt. Thomas Herndl verweist auch auf die europäische Abstammung: „Konzipiert, entwickelt und produziert in Wolfsburg und demnach Made in Germany“. Und so wie beim Allspace hat man die Option auf sieben Sitze – aber nicht in Verbindung mit allen Antrieben.

Nimmt man den Plug-in-Hybrid – bei VW eHybrid genannt – gibt es den Tayron nur in der fünfsitzigen Konfiguration. Klar, der Akku im Fahrzeugboden braucht Platz und da sich die Sitze in der dritten Reihe sonst im Fahrzeugboden versenken lassen, geht das hier nicht. Viel Platz hat man in der dritten Reihe, wie bei den meisten anderen Siebensitzern, nicht. Fährt man in dreireihiger Konfiguration, bleiben immerhin noch 345 Liter Laderaumvolumen übrig.