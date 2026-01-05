Im Heritage Hub finden sich praktisch alle Fahrzeuge von Fiat, Lancia und Alfa Romeo.

Das nationale Automuseum zeigt wichtige Fahrzeuge aus der ganzen Welt.

Turin ist Italiens Autohauptstadt, sehenswert sind auch die Automuseen hier.

Mit der Gründung der Fabbrica Italiana Automobili Torino, kurz Fiat, im Jahr 1899 begann der Aufstieg Turins zu Italiens Autohauptstadt. Produziert wird heute im Werk Mirafiori – hier läuft nun der Fiat 500 vom Band. Das legendäre Werk Lingotto, wo einst Fahrzeuge auf einer Teststrecke auf dem Dach ausprobiert werden konnten, beherbergt heute ein Hotel und ein Einkaufszentrum und die Strecke auf dem Dach wurde begrünt und lädt zum Lustwandeln mit herrlichen Ausblicken auf die nahen Berge. Museo Nationale dell'Automobile di Torino Als Autohauptstadt Italiens beherbergt Turin natürlich auch tolle Automuseen bzw. Sammlungen. Nur wenige Gehminuten vom Lingotto entfernt liegt das nationale Automuseum – Museo Nationale dell’Automobile di Torino - direkt am Ufer des Po. Die Geschichte des Museums geht zurück bis ins Jahr 1932, Ende der 50er Jahre beschloss man, ein neues Gebäude für die Sammlung zu errichten, das 1960 eröffnet wurde. 2011 wurde das Gebäude nach einer Renovierung und Erweiterung wiedereröffnet.

Im nationalen Automuseum in Turin parken italienische Produkte wie der Ferrari Testarossa neben internationalen Stars wie dem DeLorean. Eingangsbereich des Museums, das ursprünglich 1960 eröffnet wurde. Galerie mit den früheren Modellen. Elektroauto aus dem Jahr 1909 von der Societa Torinese Automobili Elettriche. Reichweite: 80 km Dieser Italia 35/45 von 1907 nahm an der Rallye von Peking nach Paris teil. Fiat 500 "Topolino" von 1936 - bis 1955 wurden 520.000 Stück produziert. Rennwagen von Alfa Romeo - der P2 von 1930. Die sehenswerte Rennwagen-Gallerie, jüngstes Modell ist ein 2008er F1-Ferrari von Felipe Massa. Im Vordergrund ein Ferrari-Formel-1 von 1980, gefahren von Gilles Villeneuve. Interessantes Experimentalfahrzeug von Fiat, angetrieben von einer Gasturbine (1954). Die 50er-Jahre: Im Vordergrund eine Isetta. Der Alfa Romeo Disco Volante (zu deutsch: fliegende Untertasse) von 1952. Legendäre Fiat-Modelle: Der Ur-Panda der 1980er (rechts) und das Cabriolet Barchetta. Der DeLorean war kommerziell ein Misserfolg, berühmt wurde der Wagen durch den Film "Zurück in die Zukunft". Italienischer Supersportwagend der 1990er: Lamborghini Diablo. Der Ferrari Testarossa kam 1984 auf den Markt. Aktuelle Sonderausstellung mit den Ferraris aus jüngerer Zeit. Im Vordergrund ein Ferrari F80. Lustige Illustration: Ein Auffahrunfall von anno dazumal.

Heute ist es weit mehr als eine Ausstellung von Fahrzeugen. Man reist durch die verschiedenen Epochen, beginnend übrigens mit dem Nachbau eines Vehikels, dessen Entwurf auf Leonardo da Vinci zurückgeht. Dazu kommen regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen (aktuell zum Beispiel über die jüngere Designgeschichte von Ferrari). Insgesamt finden sich hier rund 200 Autos - nicht nur aus italienischer Produktion, es sind Fahrzeuge von 80 Herstellern aus der ganzen Welt. Das nationale Automuseum ist täglich geöffnet (10.00 – 19.00h, Montags bis 14.00h). Infos: museoauto.com Heritage Hub Für ausgewiesene Fans von Autos italienischer Herkunft empfiehlt sich dann noch ein Besuch im sogenannten Heritage Hub von Fiat. Der ist im Industriekomplex Mirafiori (Via Plava 80) zu Hause und zeigt rund 250 Fahrzeuge der Marken Fiat, Abarth, Lancia und Alfa Romeo. Es gibt hier keine „Inszenierung“ wie in anderen Museen, es geht hier nur um die Autos, die allesamt in einer nüchternen, früheren Fabriksmontagehalle aufgereiht sind.

Hier findet man im Prinzip alles, was die Fiat-Marken über die Jahre hervorgebracht haben – von Rennautos über Concept Cars bis hin zu Serienfahrzeugen. Man hat die Autos hier nach Themenbereichen zusammengestellt. So parken im Bereich „Rallye“ die legendären Rallyeautos der Marken Lancia und Fiat, wie der Stratos, der 037 oder die Integrales. Die Sammlung wurde erst 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, davor waren die historischen Autos von Lancia beispielsweise in einer Halle irgendwo in Turin weggesperrt. Auch hier stellt man aktuelle Kollektionen zusammen, derzeit zum Beispiel zum Thema Fiat 500.

Im Fiat Heritage Hub findet man praktisch alle Fahrzeuge aus dem Fiat-Konzern - Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Lancia. Eingang zum Heritage Hub. Aktuell dreht sich alles um den Fiat 500... ..hier eine frühe Abarth-Version. Frühe Studie für den Fiat 500 neu (daneben einige kleine Modelle). Studie von Fiat für ein Elektroauto aus den 1970er (wurde nicht verwirklicht). Ein wunderschöner Lancia Aurelia Spider. Studie für eine Lancia Fulvia neu, leider nie verwirklicht. Lancias Rallyeauto von Anfang der 1980er und von Walter Röhrl sehr geschätzt: Lancia Rally 037. Erfolgreiches Rallyeauto der 1990er: Der Delta Integrale. Von der Rallye direkt ins Museum: Dieser Integrale hat noch den Original-Depscher von der Safari-Rallye. Nach dem Delta S4 (rechts) sollte ein neues Gruppe-B-Auto kommen (links). Durch das Verbot der Gruppe B wurde nichts mehr draus. Sportliche Coupes: Alfa Romeo SZ Zagato (Vordergrund) und ein Coupe Fiat. Der Alfa Romeo 8C Competizione (2007) gehört zu den jüngeren Exponaten. Auch ein Formel-1-Rennwagen von Alfa Romeo parkt im Heritage Hub (gefahren von Andrea de Cesaris).