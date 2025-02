US-Präsident Trump hat seine Drohung am Wochenende wahr gemacht und per Dekret neue Zölle gegen Kanada, Mexiko und China verhängt. Wie das Weiße Haus am Samstag auf X mitteilte, beträgt der Zollsatz für Produkte aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko bis zu 25 Prozent.

In Mexiko trifft das vor allem die Standorte von einigen Autoherstellern, von denen ein beträchtlicher Anteil der Produktion in die USA geht.

Denkt man an Mexiko und Autoproduktion, fällt vielen immer noch der VW Käfer ein, der noch bis 30. Juli 2003 bei Volkswagen de Mexiko produziert wurde. Aktuell werden in Puebla die VW-Modelle Jetta, Tiguan mit langem Radstand und Taos hergestellt. 2023 liefen rund 350.000 Fahrzeuge vom Band.

Auch BMW fertigt in Mexiko und aktuell bereitet das BMW Group Werk San Luis Potosí die Produktion der Neuen Klasse vor. Dazu wurde mit dem Bau einer lokalen Hochvoltbatterie-Montage sowie der Erweiterung von Karosseriebau sowie Montage- und Logistikflächen begonnen. 800 Millionen Euro investiert BMW in den Ausbau des mexikanischen Produktionsstandorts. Mit der Neuen Klasse, die auch in München und in Debrecen/Ungarn hergestellt wird, hat BMW große Pläne - es soll eine ganze Familien von Elektrofahrzeugen werden, beginnend mit einem SUV. Ab 2027 soll die Produktion anlaufen, aktuell laufen in Mexiko die 3er Limousine, das 2er Coupé bzw. die entsprechenden M2-Modelle vom Band.

In San José Chiapa, 60 Kilometer entfernt von VWs Standort in Puebla, betreibt Audi ein Werk. Die Ingolstädter fertigen dort das SUV Q5 für die Märkte in Europa, USA und Kanada. Pro Jahr werden rund 180.000 Fahrzeuge hergestellt. 98 Prozent der Autos gehen in den Export, davon 40 Prozent allein in die USA.