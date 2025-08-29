Volvo EX30 im Test: Schwedische Effizienz im Kleinformat

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Als bislang kompaktestes Elektro-Modell Volvos rundet der EX30 die normalerweise auf größere SUVs ausgerichtete Modellpalette nun auch im unteren Segment ab. Die Cross-Country-Ausstattung und die klare Volvo-typische Linienführung inklusive „Thors Hammer“-Lichtsignatur verleihen dem SUV trotz kompakter Abmessungen Präsenz im Stadtverkehr. Mit 4,32 Metern Länge bleibt der EX30 überschaubar, die erhöhte Sitzposition sorgt jedoch für gute Übersicht, während die schmalen C-Säulen die Sicht nach hinten leicht einschränken können.

Ein zentraler Touchscreen und eine Mittelkonsole: Im Cockpit dominiert der skandinavische Minimalismus.

Nordischer Minimalismus Im Innenraum setzt Volvo auf klare Linien und hochwertige Oberflächen. Der 12-Zoll-Touchscreen ersetzt das Display hinter dem Lenkrad, steht leicht zur Fahrerseite geneigt und kombiniert Fahrinformationen, Navigation, Klima und Mediensteuerung. Die Software basiert auf Android Automotive, reagiert im Alltag aber nicht immer flüssig und zeigt leichte Verzögerungen. Klassische Tasten zur Bedienung von Lautstärke und Tempomat finden sich nur noch am Lenkrad. Die offroadtaugliche Cross-Country-Version hebt sich durch Radausschnitte, Kunststoffschutzleisten und erhöhte Bodenfreiheit ab. Auf der Straße weist der EX30 eine direkte, aber bewusst weich abgestimmte Lenkung und ein Fahrwerk auf, das Unebenheiten souverän schluckt. Auf der Autobahn wirkt das SUV jedoch eher träge, vor allem beim spontanen Beschleunigen oder Überholen.

Trotz kleiner Abmessungen steht das kleinste SUV der Schweden seinen großen Vorgängern designtechnisch in Nichts nach.