Mini hat ein neues Modell und bringt zwischen dem Cooper und dem Countryman den Aceman ins Spiel. Der ist mit 4,08 Metern Länge exakt zwischen dem kleineren und größeren Bruder angesiedelt – 20 Zentimeter trennen ihn vom Cooper, 20 Zentimeter vom Countryman.

Ob es diese neue Mittelgröße braucht? Schwer zu sagen. Vielleicht wollten die Strategen bei Mini auch einfach nur ein neues Preissegment öffnen. Ab 33.108 Euro ist der immer vollelektrische Aceman E zu haben, ungefördert, wohlgemerkt. Der Preis liegt damit 3.000 Euro über dem E-Cooper, 6.000 Euro unter dem E-Countryman.

Dafür bekommt man ein Auto, in das locker eine Kleinfamilie passt. Und das Gokart-Gefühl, für das Mini seit jeher bekannt ist. Dieses Fahrgefühl wurde dem Aceman definitiv mitgegeben, wobei wir hier auf ein auffälliges Merkmal gestoßen sind. Der Wagen ist überaus hart abgestimmt, so hart, dass es nicht nur die Fahrerin irritiert hat, sondern auch von Beifahrer und Kind im Fonds angesprochen wurde. „Die Leute wollen das Auto spüren“, heißt es dazu von Mini. Das ist definitiv gelungen, ob die Schläge ins Kreuz auf Dauer aber so angenehm sind, bezweifeln wir. Auch bemerkten wir, dass man die Räder des Aceman bei kräftiger Beschleunigung oder nasser Fahrbahn leicht zum Durchdrehen bringen kann. Auch dieser Radschlupf soll „eine gewünschte Rückmeldung“ vom Auto sein – spannend.