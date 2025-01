BYD Tang: Zu siebent in 4,9 Sekunden auf 100 km/h

Wenn Chinesen Auto fahren, sind sie dem Vernehmen nach oft im Stau, was bei 1,4 Milliarden Chinesen nicht verwundern kann, was aber zufolge hat, dass Autokäufer viel wert auf Gemütlichkeit legen. Das bietet der Tang im Überfluss, die Sitze vorne spielen alle Stückeln, Sitzheizung und Sitzkühlung und mehrere Massageprogramme in drei Intensitätsstufen und für den Fahrer auch noch eine Lenkradheizung samt 1-A- Soundsystem . Lauter Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich die unbedingt brauche und haben will. Auch in der zweiten Reihe gibt’s ausreichend Platz, wenn auch ohne Heizung und Massage, die dritte Reihe mit den Sitzen sechs und sieben ist nur etwas für die Schwiegermutter, wenn man die nicht leiden kann. Sonst sollten nur fitte Jugendliche mit ausreichender Mobilität ihrer Gliedmaßen hinten Platz nehmen. Übrigens haben fast alle Sitze Isofix-Befestigungen (der Fahrersitz nicht).

Damit sind wir wieder bei Frau Swift. Der Tang erkennt nämlich genau, auf welcher Straße man gerade unterwegs ist und weiß, wie schnell man auf dieser fahren darf. Halt, das war jetzt gelogen. In Wahrheit hat der Tang etwa 70, 80, 90 Prozent aller Speedlimits auf den Straßen überhaupt nicht erkannt. Am Wiener Ring zeigte er mir 30 km/h als Limit an, in 30er-Zonen 20 km/h, auf Autobahnen und Landstraßen alles zwischen 80 und 255 km/h – kein Witz. Was wirklich fies dabei ist: Mit der fast durchgängig falschen Einschätzung der Tempolimits dreht der Wagen bei der Maßregelung alles, was grad aus den Lautsprechern kommt, für circa vier Sekunden ganz ganz leise. Taylor Swift, OE1-Morgenjournal, Milchbar-Podcast des KURIER und sogar jedes Telefonat. Schwer vorstellbar, dass Chinesen das super finden. Mag sein, dass man das am großen Touchscreen in der Mitte ausschalten kann. Ich bin offenbar zu wenig Techie und nach Minuten fluchend daran gescheitert.