BMW M2 im Test: Der vielleicht Letzte seiner Art fährt gegen den Strom

Vier zentral angeordnete Auspuffrohre, Spoiler am Heckdeckel und auf dem Dach, Interieur mit Alcantara und Carbon sowie optionale Handschaltung und ein reiner Verbrennungsmotor: Ein Fahrzeug wie der BMW M2 ist in der heutigen Modelllandschaft als Nischenprodukt zu verstehen. In der getesteten Variante mit M Performance Parts und auffällig-gelber Sonderlackierung richtet sich der Zweier an eine klar definierte Zielgruppe: fahraktive Kunden, die dynamische Fahreigenschaften schätzen und den klassischen „Freude am Fahren“-Ansatz unabhängig von gesellschaftspolitischen Debatten rund um Emissionen oder Energieverbrauch wollen.

Ein letztes Hurra

Der 3,0 Reihensechszylinder mit TwinPower-Turbo-Technologie leistet in der aktuellen Ausbaustufe 480 PS, womit er es in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h schafft. Das optionale M Performance-Abgassystem sorgt für eine sportliche Geräuschkulisse, die durch die mittig angeordneten vier Endrohre auch optisch unterstrichen wird. Fragen zu Effizienz oder CO₂-Ausstoß (Schadstoffklasse G mit 222-231 g/km) treten bei diesem Modell in den Hintergrund, entsprechend positioniert sich der M2 nicht als alltagstaugliche Lösung für den emissionsbewussten Stadtverkehr, sondern als fahrerorientiertes Sportcoupé.

Mit einem Leergewicht von 1,8 Tonnen ist der M2 kein Leichtgewicht, doch seiner Fahrdynamik tut das keinen Abbruch. Selbst im Alltag auf der Schnellstraße zaubert das Fahrwerk ein Grinsen ins Gesicht: Es ist straff, die Lenkung präzise und rückmeldeintensiv. Dank der heckbetonten Abstimmung bleibt das Fahrzeug auch im Grenzbereich gut kontrollierbar. Die M-spezifische Elektronik unterstützt dezent, ohne sich zu stark beim Fahrer einzumischen. Die carbonverkleideten Schalensitze bieten festen Halt, sind im Alltag aufgrund ihrer harten Auslegung aber nur bedingt komfortabel.